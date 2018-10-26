İsrail Başbakanı Netanyahu Umman'ı ziyaret etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Netanyahu, başkent Muskat'ta Umman Kralı Kabus Bin Said ile bir araya geldi. Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu, Umman'a resmi bir ziyarette bulundu.Başbakan, Umman Kralı Kabus Bin Said ile gerçekleştirdiği görüşmesinin ardından ülkeye geri döndü" denildi.

Netanyahu ise ziyaretten sonra yaptığı açıklamada Umman ziyaretini, "Bölge ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmek için önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

Netanyahu'nun Umman ziyareti, 1996'dan beri resmi düzeyde yapılan ziyaret oldu.

Hamad Alnajjar

