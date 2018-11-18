İsrail Başbakanı Netenyahu: 'Erken seçime gitmek gereksiz'

Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın istifasından sonra erken seçim gündeme gelen İsrail'de, Başbakan Netanyahu açıklamalarda bulundu. Haftalık olağan kabine toplantısı öncesi konuşan Netenyahu, “Güvenliğimiz için hassas bir dönemde seçime gitmek gereksiz ve yanlış. Hepimiz 1992'de ve 1999'da neler olduğunu hatırlıyoruz. 'Oslo ve İntifada' felaketlerini yaşadık. Aynı hataların tekrarlanmaması için elimizden gelen tüm gayreti göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

İsrail Evimiz Partisi'nin lideri Liberman'ın istifasının ardından diğer koalisyon ortağı Yahudi Evi Partisi milletvekili Shuli Moale, “Savunma Bakanlığı bize verilmeli. Eğer verilmezse, partimiz koalisyon hükümetinin parçası olmaya devam etmeyecek” uyarısında bulunmuştu.