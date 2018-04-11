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İsrail basınından şok iddia

İsrail basını, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ABD tarafından bombalanma korkusuyla bu sabah Şam'daki başkanlık sarayından Rus askeri konvoyu eşliğinde ayrıldığını iddia etti.

İsrail basınından şok iddia

11 Nisan 2018 17:36

İsrail basını, İsrail askeri kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, ABD'nin kimyasal saldırılara cevap vereceği açıklaması üzerine bu sabah Başkanlık sarayından Rus askeri konvoyu eşliğinde ayrıldığı iddia edildi.

Esad rejimi, geçtiğimiz Cumartesi günü başkent Doğu Guta bölgesine bağlı Duma ilçesinde kimyasal silah kullanmış, 78 sivil ölmüştü. ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) BM içinde katliamın soruşturulması ve sorumlularının belirlenmesi için mekanizma kurulmasını öneren tasarı sunmuş ancak Rusya’nın vetosuyla karşılaşmıştı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nick Haley, “BMGK harekete geçse de geçmese de ABD, Suriye'deki kimyasal silah saldırısına cevap verecek “ ifadelerini kullanmıştı.
 

 

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