İsrail Batı Şeria’da 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güvenlik güçleri Nablus bölgesinde 10 ve Nablus’un güneyinde Kusra köyünde 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

Bu arada, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin mülteci kampında 4 Filistinli, Beytüllahim’in doğusundaki Tako köyünde de bir kişi İsrail tarafından gözaltına alındı.

Diğer yandan, İsrail güvenlik güçleri, el-İseviye civarında birkaç eve baskın düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldı. Burada gözaltına alınanlardan yalnızca üç kişinin kimliği tespit edilebildiği bildirildi.

Muhammed Rabah