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İsrail, Batı Şeria'ya asker sevk etmeye başladı

İsrail, Batı Şeria'da 3 Yahudi yerleşimcinin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından bölgeye askeri birlik sevk etti.

İsrail, Batı Şeriaya asker sevk etmeye başladı

22 Temmuz 2017 22:49

İsrail, Batı Şeria'daki Halamish bölgesinde 3 Yahudi yerleşimcinin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından bölgeye askeri birlikleri sevk etmeye başladı. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya metal arama detektörlerini inşa etmesinden sonra Filistinliler ve İsrail güçleri arasında çatışma çıkmış, çatışmada 3 Filistinli hayatını kaybetmişti. Ardından bu olayı protesto etmek isteyen Filistinler ile İsrail güçleri arasında tekrar çatışma çıkmış ve 3 kişi daha hayatını kaybetmişti. Batı Şeria'da da 3 Yahudi yerleşimci bıçaklanarak öldürülmüştü. 

Etiketler: batı şeria, israil


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