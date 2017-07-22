İsrail, Batı Şeria'ya asker sevk etmeye başladı

İsrail, Batı Şeria'daki Halamish bölgesinde 3 Yahudi yerleşimcinin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından bölgeye askeri birlikleri sevk etmeye başladı. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya metal arama detektörlerini inşa etmesinden sonra Filistinliler ve İsrail güçleri arasında çatışma çıkmış, çatışmada 3 Filistinli hayatını kaybetmişti. Ardından bu olayı protesto etmek isteyen Filistinler ile İsrail güçleri arasında tekrar çatışma çıkmış ve 3 kişi daha hayatını kaybetmişti. Batı Şeria'da da 3 Yahudi yerleşimci bıçaklanarak öldürülmüştü.