Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da bulunan İsrail Büyükelçiliği'ne bir kişi girmek istedi. Şahıs elçilik çevresinde görevli polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Polis, elçilik civarında yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Alınan bilgiye göre, isminin Osman Nuri Ç. olduğu öğrenilen bir kişi İsrail Büyükelçiliği'ne girmek istedi. Üzerinde çakı olduğu belirlenen Osman Nuri Ç., görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen saldırgan, ambulansla Numune Hastanesi'ne götürüldü.

Ankara Valiliği’nden İsrail Büyükelçiliği’ndeki olayla ilgili açıklama

Ankara Valiliği’nden İsrail Büyükelçiliğine girmek isteyen bir şahsın vurularak etkisiz hale getirilmesiyle ilgili yapılan açıklamada, “Herhangi bir örgüt bağlantısı tespit edilememiştir” denildi.

Ankara Valiliği, İsrail Büyükelçiliği’ne girmek isteyen bıçaklı bir şahsın vurularak etkisiz hale getirilmesiyle ilgili açılamada bulundu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “21.09.2016 günü saat 12.10 sularında Osman Nuri Ç. isimli, 1975 Konya doğumlu, elinde 30 cm uzunluğunda bir bıçak ve çanta bulunan şahıs, İsrail Büyükelçiliği'ne doğru slogan atarak hareket halinde iken polisin 'dur' ikazına uymayınca baldırından vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede Osman Nuri Ç.'nin meczup görünümlü olduğu, arşiv kaydı ve herhangi bir örgüt bağlantısı tespit edilememiştir. Konu ile ilgili araştırma ve soruşturma devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.