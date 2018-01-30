İsrail Büyükelçiliği Yahudi Soykırımını andı

İsrail Büyükelçiliği Uluslararası Holokost (Yahudi Soykırımı) Anma Günü kapsamında bir program düzenledi. CerModern Sanat Galerisi'nde düzenlenen etkinlikte İkinci Dünya Savaşı sırasında soykırım tehlikesi altında bulunan Yahudileri kurtaran diplomatların tarihe not düşen yazıları ve anılarından oluşan bir sergi yer aldı. Ev sahibi olarak kısa bir konuşma gerçekleştiren İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, konuşmasında sergide de yer verilen Türkiye'nin Rodos Başkonsolosu Selahattin Ülkümen'e değindi. Ülkümen'in, Rodos'ta bulunan 40 Yahudi'yi Türk vatandaşı olduklarını söyleyerek Holokost'tan kurtardığını anımsatan Naeh, "Bunların sadece 13'ü Türkiye kökenli Yahudi'ydi. Geri kalanlar arasında İtalyan ve Bulgar Yahudileri vardı. Burada bu diplomatları anmak için toplandık. Zira, bu diplomatlar emirlere uymayarak gerek kariyerlerini gerekse hayatlarını bu hareketleriyle riske attı. Ülkümen Auschwitz toplama kampına götürülen ve eşi Türkiye kökenli olan bir Yahudi'yi de kurtardı. Ailesi Holokost'tan kurtulan bir diplomat olarak söyleyebilirim ki birçok insan bugün Selahattin Ülkümen gibi diplomatlar sayesinde hayatta" şeklinde konuştu.

Naeh'in konuşmasının ardından hayatını kaybeden 6 milyon Yahudi için 6 mum yakıldı. Programda ayrıca Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang ve Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Ankara Musevi Sinagogu Başkanı Can Özgön, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dominique Paravicini ve İngiltere Lordlar Kamarası üyesi Lord Stuart Polak da davetliler arasında yer aldı.

Yağmur Yıldız - Cem Geçim