Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin Gürcistan’da

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin Gürcistan’da

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, iki günlük resmi ziyareti kapsamında Gürcistan’a geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin Gürcistanda

09 Ocak 2017 15:11

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, temaslarda bulunmak üzere iki günlük resmi ziyaret kapsamında Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e gece saatlerinde geldi. Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili’nin daveti üzerine Tiflis’e gelen Rivlin’e eşi Nechama Rivlin de eşlik ediyor. Rivlin ve eşi Nechama Rivlin, Tiflis Uluslararası Havalimanı’nda Gürcistanlı yetkililer tarafından karşılandı.

Gürcistan Cumhurbaşkanlığı Sekreteri Tengiz Pkhaladze havalimanında yaptığı açıklamada, Rivlin’in Gürcistan Cumhurbaşkanının daveti üzerine ziyaret gerçekleştirdiğini bildirerek, "Bu ziyaret ülkelerimizin tarihinde özellikle de Gürcistan-İsrail ilişkilerinin geliştirildiğinden beri son derece önemli bir ziyaret. Ayrıca bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişki potansiyelinin anlaşılması açıcından da önem taşıyor" dedi.

YAHUDİ TOPLUMUYLA GÖRÜŞECEK

Gürcistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Margvelashvili tarafından resmi törenle karşılanan Rivlin, daha sonra Gürcü mevkidaşı ile baş başa görüşmeye geçti. Rivlin, temasları kapsamında Gürcistan Başbakanı ve Meclis Başkanı ile de bir araya gelecek. Rivlin yarınki temasları kapsamında ise, Gürcistan’ın toprak bütünlüğü için mücadele veren askerler anısına yapılan anıta çelenk bırakacak, ardından da Gürcistan’daki Yahudi topluluğu ile bir araya gelecek.

İsrail ve Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkiler 1992 yılında kuruldu. On yıldan daha az bir sürede İsrail, Gürcistan’a silah satmaya başladı. İki ülke arasındaki askeri ilişkiler 2008 yılında son bulsa da Gürcistan ve İsrail arasında teknoloji, bilim, eğitim, kültür, iletişim ve turizm alanlarında güçlü işbirliği bulunuyor.

Svetlana Alimova

Etiketler: İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç