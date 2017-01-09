İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, temaslarda bulunmak üzere iki günlük resmi ziyaret kapsamında Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e gece saatlerinde geldi. Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili’nin daveti üzerine Tiflis’e gelen Rivlin’e eşi Nechama Rivlin de eşlik ediyor. Rivlin ve eşi Nechama Rivlin, Tiflis Uluslararası Havalimanı’nda Gürcistanlı yetkililer tarafından karşılandı.

Gürcistan Cumhurbaşkanlığı Sekreteri Tengiz Pkhaladze havalimanında yaptığı açıklamada, Rivlin’in Gürcistan Cumhurbaşkanının daveti üzerine ziyaret gerçekleştirdiğini bildirerek, "Bu ziyaret ülkelerimizin tarihinde özellikle de Gürcistan-İsrail ilişkilerinin geliştirildiğinden beri son derece önemli bir ziyaret. Ayrıca bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişki potansiyelinin anlaşılması açıcından da önem taşıyor" dedi.

YAHUDİ TOPLUMUYLA GÖRÜŞECEK

Gürcistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Margvelashvili tarafından resmi törenle karşılanan Rivlin, daha sonra Gürcü mevkidaşı ile baş başa görüşmeye geçti. Rivlin, temasları kapsamında Gürcistan Başbakanı ve Meclis Başkanı ile de bir araya gelecek. Rivlin yarınki temasları kapsamında ise, Gürcistan’ın toprak bütünlüğü için mücadele veren askerler anısına yapılan anıta çelenk bırakacak, ardından da Gürcistan’daki Yahudi topluluğu ile bir araya gelecek.

İsrail ve Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkiler 1992 yılında kuruldu. On yıldan daha az bir sürede İsrail, Gürcistan’a silah satmaya başladı. İki ülke arasındaki askeri ilişkiler 2008 yılında son bulsa da Gürcistan ve İsrail arasında teknoloji, bilim, eğitim, kültür, iletişim ve turizm alanlarında güçlü işbirliği bulunuyor.

Svetlana Alimova