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İsrail Enerji Bakanı Steinitz: 'Burada olduğum için çok mutluyum'

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Mavi Marmara krizinin ardından yaklaşık altı sene sonra ilk kez Türkiye'ye gelen İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ile bir araya geldi. Görüşme sonrası İsrail Enerji Bakanı Steinitz yaptığı basın toplantısında, "Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin Gazze'deki Filistin halkanın yaşam standardını yükseltmesini memnuniyetle karşılarız" dedi.

İsrail Enerji Bakanı Steinitz: Burada olduğum için çok mutluyum

13 Ekim 2016 13:24
Steinitz: 'Burada olduğum için çok mutluyum' - Tıkla İzle

23. Dünya Enerji Kongresi'nin kapanış gününde Enerji Bakanı Berat Albayrak ile İsrail Enerji Bakanı Steintz ile İstanbul Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme sonrası İsrail Enerji Bakanı Steinitz bir basın toplantısı düzenledi. Steinitz yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin sıradan Gazze halkının yaşam standartlarını yükseltme çalışmaları İsrail tarafından memnuniyetle karşılanıyor. İsrail'in güvenliğini sağlaması gerekiyor. Türkiye'nin Gazze'deki Filistin Halkının yaşam standardını yükseltmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye ile İsrail ilişkilerinin normalleştirilmesinin en önemli destekçilerinden biriydim. Bugünkü toplantımızın önemli bir sonucu olacaktır. Bu toplantı her iki halkın çıkarına olacacaktır. Sürecin başlangıcı olacağını umuyorum. İsrail ve Türkiye ilişkileri için önemli bir an" dedi.

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık

 

Etiketler: İsrail Enerji Bakanı Steinitz


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