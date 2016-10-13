23. Dünya Enerji Kongresi'nin kapanış gününde Enerji Bakanı Berat Albayrak ile İsrail Enerji Bakanı Steintz ile İstanbul Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme sonrası İsrail Enerji Bakanı Steinitz bir basın toplantısı düzenledi. Steinitz yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin sıradan Gazze halkının yaşam standartlarını yükseltme çalışmaları İsrail tarafından memnuniyetle karşılanıyor. İsrail'in güvenliğini sağlaması gerekiyor. Türkiye'nin Gazze'deki Filistin Halkının yaşam standardını yükseltmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye ile İsrail ilişkilerinin normalleştirilmesinin en önemli destekçilerinden biriydim. Bugünkü toplantımızın önemli bir sonucu olacaktır. Bu toplantı her iki halkın çıkarına olacacaktır. Sürecin başlangıcı olacağını umuyorum. İsrail ve Türkiye ilişkileri için önemli bir an" dedi.

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık



