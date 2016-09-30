Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » İsrail eski Cumhurbaşkanı Peres toprağa verildi

İsrail eski Cumhurbaşkanı Peres toprağa verildi

Çarşamba günü ölen İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres bugün düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

İsrail eski Cumhurbaşkanı Peres toprağa verildi

30 Eylül 2016 13:43

İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres için bugün cenaze töreni düzenlendi. Tören, İsrail Parlamentosu Knesset’ten alınan cenazenin tören alanına getirilmesiyle başladı. Törene, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Şimon Peres’in ailesinin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Barack Obama, Prens Charles, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere’nin eski Başbakanı David Cameron, Hollande Başbakanı Mark Rutte, Bill Clinton katıldı. Törende Peres’in çocuklarının yanı sıra Netanyahu, Obama ve Bill Clinton birer konuşma gerçekleştirdi.

Peres’in cenazesi daha sonra Herzl Mezarlığı’nda defnedildi. 

Etiketler: cenaze, İsrail eski Cumhurbaşkanı Peres


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!