İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres için bugün cenaze töreni düzenlendi. Tören, İsrail Parlamentosu Knesset’ten alınan cenazenin tören alanına getirilmesiyle başladı. Törene, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Şimon Peres’in ailesinin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Barack Obama, Prens Charles, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere’nin eski Başbakanı David Cameron, Hollande Başbakanı Mark Rutte, Bill Clinton katıldı. Törende Peres’in çocuklarının yanı sıra Netanyahu, Obama ve Bill Clinton birer konuşma gerçekleştirdi.
Peres’in cenazesi daha sonra Herzl Mezarlığı’nda defnedildi.