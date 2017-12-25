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İsrail, gasp ettiği Arap köyünün reisine 10 ay hapis cezası verdi

Biir Şeba’da bir İsrail mahkemesi, İsrail devletinin istimlak ettiğini söylediği Arakip bedevi köyünün sahiplerinin istimlake karşı çıkmaları ve köyü terk etmemeleri sebebiyle Arakip köyünün lideri 68 yaşındaki Şeyh Seyyah el-Turi'yi 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

İsrail, gasp ettiği Arap köyünün reisine 10 ay hapis cezası verdi

25 Aralık 2017 13:28

İsrail mahkemesi Arakip köyü muhtarına ayrıca 2013’den beri süren dava için 38 bin TL değerinde 36 bin şekel Pazar cezası kesti. El-Turi köyü Arakip’i terk etmesi karşılığında kendisinin serbest bırakılacağının söylendiğini, ancak köyünü terk etme karşılığında serbest bırakılmayı reddettiğini söyledi. El-Turi avukatlarının kararı temyize götüreceklerini söyledi.

Arakip Negev bölgesindeki 35 bedevi köyünden biri. İsrail bu köyün devlete ait olduğunu ve 1950 yılında kendilerine kiraya verildiğini ileri sürerek köylülerden buraları terk ederek kendileri için inşa edilen kasabalara yerleşmesini istiyor. Köylüler İsrail devletinden önce Osmanlı devletini buraları 1905 yılında kendilerine verdiğini belirterek ellerinde belgelerin bulunduğunu, İsrail devleti yokken köyün kendilerine ait olduğunu söylüyor. İsrail yetkilileri, köylülerin devletten izin almadan köyde evler inşa ettiklerini belirterek geçen yıllarda köye inşa edilen evleri 120 kere yıktı. İsrail hükümeti köye elektrik, yol, su gibi hiçbir hizmet vermiyor. Köylüden Arakip köyünü terk etmesini istiyor. İsrail’in topraklarını işgal ettiğini söyleyen köylüler, hükümetin kendilerini yok saydığını, evlerini yıktığı için çadırlarda ve derme çatma kulübelerde kaldığını söylüyor. 

Jabarın Tevfik

Etiketler: Arap köyü, gasp, israil

 

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