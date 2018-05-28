İsrail, gazetecilere görüntü çekme yasağı getiriyor

İşgalci İsrail devleti, İsrail askerlerinin eylemlerini görüntülemek isteyen gazetecilere yasak getiriyor. “IDF askerlerini fotoğraflanmasına ve belgelenmesine karşı yasak” başlıklı meclise sunulan yasa tasarısına göre, devletin güvenliğine zarar verme amacıyla askerlerin görüntüsünü çeken kişiler 10 yıla kadar hapis cezası alabilir. İsrail Parlamentosu Knesset'teki Yisrael Beyteynu grubunun başında bulunan Robert İlatov tarafından sunulan tasarıda, “Askerlerin ve İsraillilerin ruhunu baltalamak amacıyla filme alınan, fotoğraflanan veya askerleri kayıt altına alan herhangi bir kişi, 5 yıl hapis cezasına çarptırılacak” ifadesi yer alıyor.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın desteklediği tasarıda, “İsrail, uzun yıllardan beri askerlerin belgelenmesi konusunda endişe verici bir fenomene tanık oldu” iddiası yer aldı.

Skandal tasarıya Filistin’den tepki

Filistin Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan açıklamada, tasarının İsrail’in Filistin halkına karşı işlediği suçların yasallaştırılması anlamına geldiği ve söz konusu tasarı ile işgal güçlerine daha fazla suç işleme imkanı verildiği belirtildi.

ABD’nin 14 Mayıs’ta Kudüs büyükelçiliğini açmasına tepki gösteren Gazzelilere İsrail askerlerinin gerçek mermilerle müdahalesinde en az 60 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan, Gazze sınırında düzenlenen “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterileri kapsamında İsrail askerlerinin müdahalesinde en az 115 kişi hayatını kaybetmişti.