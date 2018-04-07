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İsrail, gazetecileri hedef aldı: 1 ölü, 6 yaralı

Filistinliler tarafından Gazze'de, İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde 1 gazetecinin hayatını kaybettiği, 6 gazetecinin yaralandığı açıklandı.

İsrail, gazetecileri hedef aldı: 1 ölü, 6 yaralı

07 Nisan 2018 10:47

Filistinlilerin Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail askerleri doğrudan gazetecileri hedef aldı. Gösterilerde dün yaralanan gazeteci Yasser Murtaja, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada gazeteci Yasser Murtaja’nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öte yandan El-Aksa televizyonu fotoğrafçısı olan gazeteci Halil Abu Azra, Gazze'nin güneyinde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulduğu ve Gazze'nin doğusundaki çatışmalarda gazeteci Saber Nour Al-Din’in de yaralandığını aktarıldı. Filistin Gazeteciler Sendikası yaptığı açıklamada, "Gazze sınırındaki olaylarda İsrail askerlerinin gazetecileri hedef almasını kınıyoruz" şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca İsrail’in amacının işlediği suçları ortaya çıkaran gazetecilerin sesini susturmak olduğu da aktarıldı.  

Hamad Alnajjar 

 

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