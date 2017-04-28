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İsrail gazetesi: Trump, yakında Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan edecek

İsrail'de yayınlanan Yediot Ahronot gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tel Aviv’e yapacağı ziyarette Kudüs’ün bütün olarak İsrail’in başkenti olduğunu resmi olarak tanımasının beklendiğini, ancak seçim sürecinde verdiği ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözünü uygulamayacağını iddia etti.

İsrail gazetesi: Trump, yakında Kudüsü İsrailin başkenti ilan edecek

28 Nisan 2017 17:19

İsrail'de yayınlanan Yediot Ahronot gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tel Aviv’e yapacağı ziyarette Kudüs’ün bütün olarak İsrail’in başkenti olduğunu resmi olarak tanımasının beklendiğini ancak ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözünü uygulamayacağını iddia etti. Gazete, bölgedeki barış görüşmelerinin harekete geçmesi için Trump’ın bir Filistin devleti kurulmasına destek verdiğini ifade edeceğini de yazdı.
ABD, 1948’de işgal edilen Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasından bu yana Kudüs üzerinde hiçbir tarafın otoritesini tanımama politikası izledi. ABD Başkanı Trump, seçim kampanyasında Tel Aviv’deki büyükelçilik binasını Kudüs’e taşıma sözü vermiş, onun bu çıkışı Filistin’de büyük tepkilere neden olmuştu. Önümüzdeki Mayıs sonlarında Tel Aviv’i ziyaret edecek olan Trump’ın Filistin Yönetimi’ni de ziyaret etmesi bekleniyor. Trump’ın bölgedeki olası bir barış sürecinde önemli rol oynayacak olan Ürdün ve Suudi Arabistan’ı da ziyaret etmesi bekleniyor. Trump'ın Filistin Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve bazı Arap liderlerini bir araya getirmeden önce önümüzdeki hafta Mahmud Abbas’ı kabul etmesi de bekleniyor.
 

Muhammed Rabah
 

Etiketler: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail gazetesi, Yediot Ahronot gazetesi


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