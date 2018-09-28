İsrail, Gazze'de 2'si çocuk 5 kişiyi şehit etti

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında İsrail işgaline karşı devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 2'si çocuk 5 kişi şehit oldu, 397 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında 30 çocuk, 4 sağlık görevlisi ve 2 gazetecinin de olduğu kaydedildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin sınırındaki göstericilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini belirtti. Kudra, saldırılarda ikisi çocuk 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini doğruladı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin ise Muhamad Alhum (14), Eyad Alşair (18), Muhamad Haniya (23), Muhamad Şahsa (24) ve Kamil Barbah (12) olarak aktardı.

Hamad Alnajjar

