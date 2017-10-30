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İsrail, Gazze'de tünel patlattı: 8 ölü, 9 yaralı

İsrail güçlerinin, Gazze'deki tüneli vurması sonucu 2 Hamas üyesi dahil olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

İsrail, Gazzede tünel patlattı: 8 ölü, 9 yaralı

30 Ekim 2017 23:48

İsrail Güçleri Gazze'deki Khan Younis yakınlarındaki sınır çitinin altına inen tüneli patlattı. Gazzeli yetkililer , olay sonucu 2 Hamas üyesi dahil olmak üzere 8 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.
İsrail askeri sözcüsü Lt Col Jonathan Conricus, Hamas tünellerden sorumlu tutarak, 2014 yılından bu yana tünelin inşa edildiğini öne sürdüğü tünelin, İsrail kuvvetleri tarafından bir süredir izlendiğini ve "aktif" bir yapıda olduğunu açıkladı. Copernicus, tünelin İsrail'in Kissufim kasabasına iki mil uzaklıkta bulunduğunu, İsrailli herhangi vatandaşın olaydan zarar görmediğini belirtti.
Copernicus, inşa edilen tünellerin İsrail egemenliğine yapılan ihlal olarak değerlendirdi. 

Muhammed Rabah
 

 

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