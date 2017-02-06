Tank saldırısının Gazze’den İsrail’in Aşkelon kenti yakınlarına sabah saatlerinde düzenlenen roket saldırısına karşılık olduğunu öne süren sözcülük, söz konusu roketin boş bir alana düştüğü ve herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açmadığını duyurdu.İsrail’in gerekçe olarak gösterdiği saldırısıyı Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.

Yerel saatle 14.10 sularında bu defa İsrail'e ait F-16'lar Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Beyt Lahiya bölgesini vurdu. Hamas'a ait olduğu bildirilen üç bölgenin hedef alındığı saldırıda Filistinli balıkçı Mohamed Saadallah'ın yaralandığı kaydedildi. İsrail savaş uçaklarını Gazze üzerindeki uçuşları sürüyor.

Muhammed Rabah



