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İsrail güçleri 61 Filistinli'yi yaralı

İsrail güçleri 61 Filistinli'yi yaralı
İsrail güçleri 61 Filistinli'yi yaralı

İsrail güçlerinin Gazze ablukasını deniz yoluyla kırma girişiminde bulunan Filistinlilere sert müdahalesi sonucu 61 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzey sahilinde ablukayı kırmak için deniz eylemi düzenleyen Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile sert müdahalede bulundu. Deniz yoluyla 11. kez ablukayı kırma girişiminde Filistinliler, 15 tekne ile eylem gerçekleştirdi. Filistinliler, tekneden denize bıraktıkları lastikleri ateşe vererek İsrail nişancılarının görüşünü azaltmaya çalıştı. Eylem düzenleyen Filistinliler, Akdeniz'de Türk bayrağını dalgalandırdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde 61 Filistinli'nin yaralandığı belirtildi. Bakanlık, 24 kişinin gerçek mermi ile diğerlerinin ise diğerlerinin gaz yaşartıcı gaz nedeniyle yaralandığını, yaralananlardan 19'nun çocuk olduğunu, 6'sının ise kadın olduğunu açıkladı.

Muhammed Rabah  

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