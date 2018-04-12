Diğer
Kategoriler

İsrail Hava Kuvvetleri, İsraillileri korkuttu

Suriye gerginliğinin arttığı son günlerde İsrail Hava Kuvvetleri, İsraillileri korkuttu.

İsrail Hava Kuvvetleri, İsraillileri korkuttu

12 Nisan 2018 18:27
İsrail Hava Kuvvetleri, İsraillileri korkuttu - Tıkla İzle

Başkent Tel Aviv'de akrobasi uçuşu yapan İsrail Hava Kuvvetlerinin uçakları yüzünden İsrail polisinin telefonlarını korkarak arayan yüzlerce İsrailli tarafından kilitlendi. İsrail polisinden yapılan açıklamada, İsrail uçak filosundan gelen gürültüler nedeniyle endişeli vatandaşlardan çok sayıda çağrı alındığı belirtildi. İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada "Pilotların, İsrail Hava Kuvvetleri Bağımsızlık Günü'ne hazırlık için eğitim uçuşu yaptığını açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Herhangi bir acil durum yok" denildi.  

Muhammed Rabah
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç