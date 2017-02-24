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İsrail: Hizbullah ve Hamas İsrail karşısında zayıfladı

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, Hizbullah ve Hamas’ın İsrail karşısında savunma gücünün zayıfladığını söyledi.

İsrail: Hizbullah ve Hamas İsrail karşısında zayıfladı

24 Şubat 2017 13:46

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, Hizbullah ve Hamas arasında olası bir savaşın gerçekleşmesi iddialarına açıklama getirdi.

Gadi Eisenkont,yakın gelecekte her iki grupla savaş ihtimalinin söz konusu olmadığını, iki tarafın da anlaşmazlık istemediğini ve Lübnanlı grubun finansal kaynaklardan dolayı moralinin düşük olduğunu belirtti.

Eizenkot, Dışişleri ve Savunma Komitesi ile yaptığı basın toplantısında, "Hizbullah, Beşşar Esad rejimine karşı üstünlük sağlasa da tekrar savaşa girecek gücünü kaybetti" sözlerini aktardı. Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot’un yaptığı bu açıklamaları, Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah, İsrail’e karşı savaş tehdidinde bulunulmasına yönelik olarak değerlendirdi.

Etiketler: hamas, hizbullah, israil, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, kudüs


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