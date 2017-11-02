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'İsrail katili yargılasın, büyükelçiliği açalım'

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed Mümin, İsrail’in Amman büyükelçiliğinin açılmasının uluslararası kanunlara uyulmasına bağlı olduğunu tekrarladı.

İsrail katili yargılasın, büyükelçiliği açalım

02 Kasım 2017 16:58

Geçen Temmuz ayında İsrail’in Amman’daki büyükelçilik binasında iki Ürdün vatandaşını öldüren İsrailli diplomatın, Viyana Diplomatik İlişkiler Anlaşması gereğince ülkeyi terk etmesine izin verilmişti. Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed Mümin, Ürdün resmi televizyonundan yaptığı açıklamada, "Amman’daki İsrail büyükelçiliği ile ilgili duruşumuz aynen devam etmektedir. Biz uluslararası hukuka bağlıyız. İsrail’in de uluslararası hukuk gereğince katili yargılamasını umuyoruz” dedi.

Raed Mah’D Khalil Subai

 

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