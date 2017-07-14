İsrail, Mescid-i Aksa’da Cuma namazını yasakladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot ve Polis Şefi Roni El-Şeyh ile görüşmeler yaptıktan sonra Mescid-i Aksa’yı cuma namazına kapatma kararı aldı. Başbakan Netanyahu’nun bu kararını bakanların isteği üzerine aldığı ileri sürüldü.

Filistinli liderler, Müslümanlara çağrı yaparak İsrail’in Mescid-i Aksa’da cuma namazı yasağı kararına direnmeleri gerektiği mesajı yayımladı. İsrail’in bu yasağına tepki gösteren Filistinler Mescid-i Aksa’ya gitti. Cuma namazını kılmak için camiye girmek isteyen Filistinliler, İsrail güvenlik güçleri tarafından darp edildi. Bununla da yetinmeyen İsrail güvenlik güçleri, Mescid-i Aksa'nın Bab El Amud bölgesinde ambulans personeline ve basın mensuplarına saldırdı. İsrail polisi Mescid-i Aksa’da görevli din adamlarını da gözaltına alarak polis merkezlerine götürdü.

Filistinliler cuma namazını sokaklarda kıldı

Binlerce Kudüslü Müslüman, Mescid-i Aksa’ya alınmamaları üzerine Kudüs'ün Selahaddin Çaddesi’nde cuma namazı kıldı. Filistin Hükumeti, Mescid-i Aksa Camii’nin ibadete kapatılması ve bölgenin güvenlik alanı ilan edilerek Müslümanların girmesinin engellenmesini kınayan bir açıklama yaptı.

Öte yandan Mescid-i Aksa’da İsrail’in Kudüs’ü işgal ettiği 1967’den beri ilk defa cuma namazı kılınmadığı kaydedildi.

