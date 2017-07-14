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İsrail, Mescid-i Aksa’da Cuma namazını yasakladı

Milyonlarca Filistinliyi topraklarından eden ve insan haklarına uymadan orantısız güç kullanan İsrail, zulmüne bir yenisini daha ekledi. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da silahlı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdü, Mescid-i Aksa'yı kapattı. Mescid-i Aksa’da namaz kılmak isteyen Filistinlileri, İsrail polisi darp etti. Bugün Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılınmadı.

İsrail, Mescid-i Aksada Cuma namazını yasakladı

14 Temmuz 2017 23:15

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot ve Polis Şefi Roni El-Şeyh ile görüşmeler yaptıktan sonra Mescid-i Aksa’yı cuma namazına kapatma kararı aldı. Başbakan Netanyahu’nun bu kararını bakanların isteği üzerine aldığı ileri sürüldü.
Filistinli liderler, Müslümanlara çağrı yaparak İsrail’in Mescid-i Aksa’da cuma namazı yasağı kararına direnmeleri gerektiği mesajı yayımladı. İsrail’in bu yasağına tepki gösteren Filistinler Mescid-i Aksa’ya gitti. Cuma namazını kılmak için camiye girmek isteyen Filistinliler, İsrail güvenlik güçleri tarafından darp edildi. Bununla da yetinmeyen İsrail güvenlik güçleri, Mescid-i Aksa'nın Bab El Amud bölgesinde ambulans personeline ve basın mensuplarına saldırdı. İsrail polisi Mescid-i Aksa’da görevli din adamlarını da gözaltına alarak polis merkezlerine götürdü.
Filistinliler cuma namazını sokaklarda kıldı
Binlerce Kudüslü Müslüman, Mescid-i Aksa’ya alınmamaları üzerine Kudüs'ün Selahaddin Çaddesi’nde cuma namazı kıldı. Filistin Hükumeti, Mescid-i Aksa Camii’nin ibadete kapatılması ve bölgenin güvenlik alanı ilan edilerek Müslümanların girmesinin engellenmesini kınayan bir açıklama yaptı.
Öte yandan Mescid-i Aksa’da İsrail’in Kudüs’ü işgal ettiği 1967’den beri ilk defa cuma namazı kılınmadığı kaydedildi.
 

Etiketler: israil, Mescid-i Aksa


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