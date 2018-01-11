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İsrail polisi Kudüs'te 10 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail işgal güçleri Doğu Kudüs’te bazı evlere baskın yaparak 4’ü çocuk 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail polisi Kudüste 10 Filistinliyi gözaltına aldı

11 Ocak 2018 13:31
İsrail polisi Kudüs'te 10 Filistinliyi gözaltına aldı - Tıkla İzle

İsrail polisi, Kudüs Filistinli Esirler Derneği Başkanı Nasır Kavs ve Kudüs Valisi’nin danışmanı Nasır Accac’ı gözaltına aldı. İsrail polisi, biri 16 yaşındaki Muhammed Derviş olmak üzere Iseviye Mahallesi'nde 3 Filistinliyi gözaltına aldı. Kudüs’teki Vadi Halve Bilgi Merkezi, İsrail gizli polisinin Muhammed Derviş'i önce darp edip sonra gözaltına aldığını açıkladı.

İsrail polisinin dün de Iseviye Mahallesi'nde 13 yaşındaki Kusey Radiye ve 13 yaşındaki Muhammed Cuma'yı, Zeytindağı Mahallesi'nde ise 16 yaşındaki Muhammed Gavasime’yi gözaltına aldığını hatırlatıldı. İsrail polisinin Kudüs Zeytindağı’nda İhab Sübeytan ve oğlu Kasım Sübeyta’yı özel aracıyla evlerine giderken gözaltına kaydedildi. 

Muhammed Rabah
 

 

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