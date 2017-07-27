İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da Filistinlilere müdahale etti

İsrail polisi, Mescidi-i Aksa girişlerindeki elektronik detektörlerin ve kameraların kaldırılarak bütün kapıların açılmasını kutlayan Filistinlilere müdahale etti. Görgü tanıkları, İsrail güçlerine ait takviye kuvvetlerinin Mescid-i Aksa’ya ulaştıklarını ve birçok yaralanmaya yol açan ses bombaları ve biber gazıyla ibadet edenlere saldırdıklarını belirtti.

İsrail güçleri ve Filistinliler arasında çıkan arbedenin Mescid-i Aksa avlusuna kadar yayıldığı ve caminin çatısına keskin nişancılar konuşlandırıldığı bildirildi.

Filistin Kızılay Derneği (PRCS) tarafından yapılan açıklamada, işgalci güçlerin müdahaleleri sırasında Mescid-i Aksa’nın Hutta ve El Esbat kapılarında 113 kişinin yaralandığı ifade edildi.

