Diğer
Kategoriler

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da Filistinlilere müdahale etti

İsrail polisi, Mescidi-i Aksa kapılarındaki elektronik detektörlerin ve kameraların kaldırılmasını kutlayan Filistinlilere ses bombaları ve biber gazlarıyla müdahale ettiği, olayda 113 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksada Filistinlilere müdahale etti

27 Temmuz 2017 23:15
İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da Filistinlilere müdahale etti - Tıkla İzle

İsrail polisi, Mescidi-i Aksa girişlerindeki elektronik detektörlerin ve kameraların kaldırılarak bütün kapıların açılmasını kutlayan Filistinlilere müdahale etti. Görgü tanıkları, İsrail güçlerine ait takviye kuvvetlerinin Mescid-i Aksa’ya ulaştıklarını ve birçok yaralanmaya yol açan ses bombaları ve biber gazıyla ibadet edenlere saldırdıklarını belirtti.
İsrail güçleri ve Filistinliler arasında çıkan arbedenin Mescid-i Aksa avlusuna kadar yayıldığı ve caminin çatısına keskin nişancılar konuşlandırıldığı bildirildi.
Filistin Kızılay Derneği (PRCS) tarafından yapılan açıklamada, işgalci güçlerin müdahaleleri sırasında Mescid-i Aksa’nın Hutta ve El Esbat kapılarında 113 kişinin yaralandığı ifade edildi.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 31°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!