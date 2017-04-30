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İsrail polisinden açlık grevindeki esirlere destek gösterisine müdahale

İsrail polisi, hapishanede günlerdir açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklular için düzenlenen destek gösterisine müdahale etti, 4 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail polisinden açlık grevindeki esirlere destek gösterisine müdahale

30 Nisan 2017 16:10
İsrail polisinden açlık grevindeki esirlere destek gösterisine müdahale - Tıkla İzle

İsrail hapishanelerinde günlerdir açlık grevini sürdüren Filistinli tutukluların aileleri ve arkadaşları Kudüs’te tutuklulara destek gösterisi düzenledi. İsrail polisi, tutuklulara destek vermek için toplanan vatandaşlara müdahale etti. Gösteriye katılan 4 kişiyi gözaltına alan polisin, gösteriyi takip eden bazı gazetecilere de saldırdığı iddia edildi.

Filistin hükümeti, hapishanelerde açlık grevine başlayan tutukluların hayatından İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu söyledi. Hükümet Sözcüsü Tarek Reshmawi, İsrail’in aralarında kadın, çocuk ve hasta tutukluların da bulunduğu binlerce Filistinliyi gözaltına almasının durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Filistin halkına birlik olma ve Devlet Başkanı Mahmud Abbas önderliğindeki liderlere destek çağrısında bulunan Reshmawi, açlık grevindeki tutukluların isteklerini yerine getirmeye yardımcı olunması gerektiğini bildirdi.

İsrail hapishanesinde bulunan yaklaşık bin 800 Filistinli tutuklu, daha iyi hapishane koşullarının iyileştirilmesi için 17 Nisan’da açlık grevine başladı.

Muhammed Rabah


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