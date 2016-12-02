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İsrail polisinin gözaltına aldığı iddia edilen öğrenciden haber alınamıyor

Koaceli'de okuyan ve İstanbul’dan dün akşam tarifeli uçakla Filistin’e giden Furgan Turhan isimli öğrenciden haber alınamıyor. Gencin İsrail polisi tarafından gözaltına alındığı iddia edildi.

İsrail polisinin gözaltına aldığı iddia edilen öğrenciden haber alınamıyor

02 Aralık 2016 13:07

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Furgan Turhan (23), 1 Aralık Perşembe akşamı tarifeli uçak ile Sabiha Gökçen Hava Limanı'ndan Filistin'e gitti. Turhan, iddiaya göre, Filistin topraklarına inmesi ile birlikte İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. İddialara göre, arkadaşlarını arayan genç, “İsrail polisleri beni aldı. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne zaman bırakacaklar bilmiyorum. Yardım edin” dedi. Bu görüşmenin ardından ise bir daha Furgan Turhan'dan haber alınamadı.
Furgan Turhan'ın ailesinin Konya'da ikamet ettiği öğrenildi.

Mehmet Oğuzhan Altun

 


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