Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Furgan Turhan (23), 1 Aralık Perşembe akşamı tarifeli uçak ile Sabiha Gökçen Hava Limanı'ndan Filistin'e gitti. Turhan, iddiaya göre, Filistin topraklarına inmesi ile birlikte İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. İddialara göre, arkadaşlarını arayan genç, “İsrail polisleri beni aldı. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne zaman bırakacaklar bilmiyorum. Yardım edin” dedi. Bu görüşmenin ardından ise bir daha Furgan Turhan'dan haber alınamadı.

Furgan Turhan'ın ailesinin Konya'da ikamet ettiği öğrenildi.

Mehmet Oğuzhan Altun



