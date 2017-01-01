İsrail Dışişleri Bakanlığı, İstanbul’da gece kulübüne düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenler arasında bir İsrail vatandaşının da olduğu bildirildi. Saldırı sırasında üç arkadaşıyla birlikte gece kulübünde bulunan 19 yaşındaki Leanne Nasser’in hayatını kaybettiği belirtildi. Kabine toplantısında açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Hafta sonunda Türkiye’de saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum” dedi.