Diğer
Kategoriler

İsrail, Şam’ı vurdu

İsrail savaş uçaklarının Şam yakınlarında bulunan askeri noktaları vurduğu ifade edildi.

İsrail, Şamı vurdu

07 Şubat 2018 11:43

İsrail savaş uçakları Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki askeri noktaları vurdu. Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 03.45 sıralarında İsrail jetlerinden Şam kırsalına çok sayıda füze atıldığı kaydedildi. Açıklamada, “Tekrarlanmış, saldırgan ve öngörülmemiş maceralardan İsrail sorumludur” denildi.
İsrailli askeri sözcü ise “Bu tür ifadelere yanıt vermiyoruz” ifadelerini kullandı.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, füzelerin “Suriyeli ve müttefiklerinin askeri noktalarını” hedef aldığını ifade etti. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç