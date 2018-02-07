İsrail, Şam’ı vurdu

İsrail savaş uçakları Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki askeri noktaları vurdu. Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 03.45 sıralarında İsrail jetlerinden Şam kırsalına çok sayıda füze atıldığı kaydedildi. Açıklamada, “Tekrarlanmış, saldırgan ve öngörülmemiş maceralardan İsrail sorumludur” denildi.

İsrailli askeri sözcü ise “Bu tür ifadelere yanıt vermiyoruz” ifadelerini kullandı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, füzelerin “Suriyeli ve müttefiklerinin askeri noktalarını” hedef aldığını ifade etti.