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İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombaladı

İsrail savaş uçakları şafak vakti Gazze şehrinin batısında bulunan balıkçı limanında iki botu ve Gazze şeridinin kuzey tarafındaki Hamas'a ait bir direniş merkezini bombaladı.

İsrail savaş uçakları Gazzeyi bombaladı

23 Mayıs 2018 14:12

İsrail savaş uçakları Gazze balıkçı limanında, Gazze'ye uygulanan deniz ablukasını kırmak için hazırlanan iki bota üç füze saldırısı yaptı. Füze isabet eden botlardan alevlerin yükseldiği görüldü. Füzelerin botlarda maddi hasara yol açtığı belirtildi. 

Gazze'ye uygulanan ablukayı kırma heyeti sözcüsü Ethem Ebu Selmiye, "İşgalci İsrail’in muhasarayı kırmak isteyen botları bombalamakla Gazze Şeridi’ne uyguladığı deniz ablukasını örtmek için terör ve düşmanlığını teyit etmiş oldu” dedi. 

İsrail işgal kuvvetleri ayrıca Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki doğu mezarlığında bulunan direniş merkezini de bombaladı. Mahalli haber kaynakları, İsrail uçaklarının Kassam Tugaylarının Şehit Ahmet el Cabiri mevkiine önce altı füze attığı daha sonra birkaç füze daha attığını belirtti. 

İsrail ordu sözcüsü ise yaptığı açıklamada, İsrail’in Hamas’a ait mevzileri ve yine Hamas’a ait deniz gücünü bombaladığını söyledi 

Muhammed Rabah

 

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