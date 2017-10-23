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İsrail, son 24 saatte 50 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güvenlik kuvvetlerinin Batı Şeria ve Kudüs’te bu sabaha karşı 50 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail, son 24 saatte 50 Filistinliyi gözaltına aldı

23 Ekim 2017 13:20

İsrail güvenlik güçlerinin Kudüs’ün doğu kesiminde bulunan İsaviye kasabası ile Batı Şeria’nın Cenin bölgesinde sabaha karşı düzenlediği baskınlarda 50 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. İsaviye kasabasında 45 Filistinli gözaltına alınırken, Batı Şeria’nın Cenin bölgesinde de 5 Filistinli gözaltına alındı. Güvenlik güçleri sabaha karşı 3 sıralarında düzenlediği baskında göz yaşartıcı gaz bombası kullanırken, bombalardan etkilenen Filistinliler, el Muhtasip Hastanesi'nin acil servisinde tedavi altına alındı. 

Muhammed Rabah

 

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