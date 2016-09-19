Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, "Tazminatı İsrail değil Türkler ödüyor. İsrail’in Türkiye’ye ödeyeceği tazminata tarihi bir gölge düşmüştür" dedi. İsrail hükümetini suçlayan Yılmaz, Netanyahu’ya, 23 yıldır kendilerinin kanunlara duyduğu saygı gibi İsrail'de var olan kanunlara gereği gibi uyulması çağrısında bulundu. Ahmet Reyiz Yılmaz, "Tazminatla eş zamanlı şirketimizden talep edilen 40 milyon doların gerekçesini Türk milletine resmi bir beyanla açıklayınız. Aksi takdirde tazminat ödemesi gölgelenecektir. İsrail Hükümeti ve Başbakan Netanyahu’dan Türk milletini tatmin ve ikna edecek resmi bir açıklama bekliyoruz" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu’ya bir de mektup yazan Ahmet Reyiz Yılmaz, "İsrail Maliye Bakanlığı şirketimize gerekçesini hukuken açıklayamadığı ve Türk tarafına tazminatın ödeneceği dönemle eş zamanlı olarak 40 milyon dolar bir ödeme emri çıkartmıştır. Tazminatla eş zamanlı hiç bir hukuki ve zerre kadar kanuni bir dayanağı ve izahı olmayan bu ödeme emri tamamen İsrail Maliyesinin devşirme yöntemi ile Türklere ödeyeceği tazminatı yine Türklere ödetme çabasıdır İsrail hükümeti buyursun belge ile konuşsun. Benim elimde talep edilen bu 40 milyon doların kanuni hiçbir temeli olmadığını gösteren 2005 tarihli İsrail Devlet kararı ve beyanı var. İsrail Hükümeti kendi kararına rağmen zoraki bir işlem tesis eden Maliye Bakanlığından gerekli izahatı almadığı sürece Türklere ödenecek tazminatın üzerinde ortay çıkan bu lekeyi ve tarihi kara bulutu ortadan kaldıramayacaktır" şeklinde konuştu.

Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız süreçte eksik bilgilendirdi. Sayın Erdoğan’a tazminat ödemesinin Türk şirketine nasıl devredildiğinin açık ve net belgelerini sunabilirim. Kendisi de kesin olarak bahse konu tazminatın İsrail değil Türkler tarafından ödendiğini net bir şekilde görecektir. Bu konuda ne yazık ki Türk Dışişleri Bakanlığında Müsteşarlık seviyesinde bir eksik bilgilendirmesi söz konusudur" şeklinde konuştu.

İsrail'e bu iddiaların resmen sorulmasını da talep eden Yılmaz açıklamasında şunları kaydetti: "İsrail’den resmen sorulsun ve cevabı milletçe görelim. Benim hükümetten tek talebim, tazminatın kaynağının İsrail Maliyesi mi yoksa İsrail’in zirvesine 23 yılda oturan Türk şirketi mi olduğunun İsrail hükümetinden resmen sorulması ve gelecek cevabı da halkımızla paylaşmasıdır. Aksi takdirde bu tazminat tarihe Türkler tarafından İsrail’e ödetilen kara bir leke olarak geçecektir. İsrail Maliyesi kullanılarak ortaya çıkartılan bu tazminat devşirme girişimi sonlandırılmazsa en kısa sürede elimizdeki belgeler Ankara Hukuk Mahkemesi'ne sunularak İsrail devleti ve diğer Bakanlıklar yeniden Türkiye'de dava edilecektir. Çıkacak karar tarih önünde bu tazminatın kime ödetildiğini de kayıt altına alacaktır".