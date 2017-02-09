Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » İsrail uçakları Refah’ta tüneli vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

İsrail uçakları Refah’ta tüneli vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

İsrail uçaklarının, Refah'ta, Gazze ile Mısır arasında kullanılan tüneli vurması sonucu 2 Filistinli öldü, 5 kişi yaralandı.

İsrail uçakları Refahta tüneli vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

09 Şubat 2017 16:16

Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref Kudret, İsrail tarafından yapılan saldırıda, 24 yaşındaki Hisam Hamit Sofi ile 38 yaşındaki Muhammed Enver El Egrak hayatını kaybettiğini, 5 Filistinli'nin de yaralandığını açıkladı.

Olaydan 4 saat sonra tünelden çıkarılan cesetler ve yaralılar Ebu Yusuf El Neccar Hastanesine kaldırıldı.
Görgü şahitleri, insansız savaş uçağının Mısır - Gazze arasındaki tünelin çıkış kapısını hedef aldığını söylediler.
İsrail yönetimi ise yaptığı açıklamada, uçakların dün gece herhangi bir askeri harekatta bulunmadığını bildirdi. 

Muhammed Rabah
 

Etiketler: Gazze, israil


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!