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İsrail uçakları Suriye'de yine vurdu

Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze Askeri Havalimanı gece saatlerinde bombaların hedefi oldu. Havalimanı içinde bulunan mühimmat depolarında meydana gelen patlamaların İsrail uçaklarının bombardımanı sonucu yaşandığı iddia edildi.

İsrail uçakları Suriyede yine vurdu

13 Ocak 2017 11:15

Suriye resmi haber ajansı SANA, Cumhuriyet Muhafız Birliği tarafından yoğun olarak kullanılan havalimanının askeri öneme sahip bir yer olduğunu duyurdu.

SANA ilk haber olarak havalimanında yaşanan patlamaların muhaliflerin roketli saldırısı sonucu gerçekleştirildiği duyurdu. Ancak sonraki saatlerde saldırının İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti. İsrail ise olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Hizbullah askerlerinin yoğun olarak kullandığı Mezze Askeri Havalimanı ile ilgili Suriye'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Saldırıda ölü sayısı ile ilgili de çelişkili bilgiler aktarıldı. Çeşitli kaynaklar olayda 7 ile 10 arasında ölü olduğunu iddia etti.

Mezze Askeri Havalimanı 7 aralık 2016 tarihinde yine İsrail savaş uçaklarının hedefi olmuş, Hizbullah yetkilileri ve İsrail medyası olayı doğrulamıştı. 

Etiketler: israil, Suriye


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