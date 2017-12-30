İsrail, UNESCO'dan resmen ayrılıyor

ABD’nin ardından İsrail de UNESCO’dan ayrılma kararı aldı. İsrail, UNESCO’nun kendilerine karşı bir tutum sergilendiğini ileri sürüp ayrılma kararı aldığını resmen bildirdi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in gelecek yılsonu 31 Aralık 2018’de Birlikten resmen ayrılacağı bildirildi.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay tarafından yapılan açıklamada, “İsrail’in çıkarları karşıtı olan kararların onaylandığı” gerekçe gösterilerek İsrail hükümeti tarafından alınan kararın birlik içinde üzüntüyle karşılandığı belirtildi. Azoulay, UNESCO’nun ifade özgürlüğünü savunduğu ve bugüne kadar antisemitizm ve ırkçılığa karşı durduğunu ifade etti.

İsrail’in UNESCO’dan ayrılmasındaki başlıca nedenin Filistin’deki El Halil tarihi kentin Dünya Kültür Mirası listesine alınmasının ardından Filistin’e ayrı bir devlet statüsü verildiği anlamı taşıdığı ve UNESCO’nun Filistin’e tam üye statüsü çerçevesinde yaklaşım sergilediğini ileri sürmüştü.

Tansu Sarıtaylı

