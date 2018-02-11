İsrail’de serbest bırakılan Türk akademisyen yurda döndü

İsrail polisi tarafından 15 Ocak'ta Tel Aviv Havalimanı'nda gözaltına alınan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemil Tekeli, yaklaşık bir aylık tutukluluk süresinin ardından bu sabah saatlerinde serbest bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşan Tekeli, Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla saat 11.00 sıralarında yurda döndü.

Havalimanında yakınları karşıladı

Kudüs’e gittiği 4 günlük gezinin ardından Türkiye’ye döneceği sırada havalimanında gözaltına alınan ve neyle suçlandığı bilinmeden 26 gün boyunca cezaevinde tutulan Cemil Tekeli'yi, Atatürk Havalimanı'nda ailesi ve yakınları karşıladı. Pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yapan Tekeli, ilk olarak kendisini bekleyen eşine sarıldı. Cemil Tekeli’yi bekleyen yakınları da havalimanında İsrail aleyhinde sloganlar attı. Daha sonra Cemil Tekeli, polis eşliğinde havalimanından ayrıldı.

FERHAT YASAK