Türkiye ve İsrail ilişkilerinde başlayan normalleşmenin ardından Tel Aviv'de gerçekleştirilen Uluslararası Akdeniz Turizm Fuarı'nda (IMTM) alınan sonuçlar, İsrail turizm pazarıyla ilgili beklentileri artırdı. Türkiye'nin 7 yıl aradan sonra ilk kez bakanlık düzeyinde katıldığı fuar sonrasında İsrail'den gelen turist sayısında hızlanma bekleniyor. Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) yaptığı değerlendirmeye göre, bu yıl İsrail'den gelen turist sayısı 400 bine ulaşabilir. İsrail, geçen yıl turizmde artış gösteren nadir ülkeler arasında yer almıştı. 2016 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 30 düşerken, İsrail'den gelen turist sayısı ise yüzde 30 artarak 294 bin kişiye ulaşmıştı.

Doping etkisi yapacak

Fuar sonrasında TÜROB tarafından bir sonuç raporu hazırlandı. Raporda, iki ülke arasında gerçekleştirilen temasların ve canlandırılan ilişkilerin İsrail turizm pazarı için doping olacağı belirtildi. İsrailli turistlerin, tatil amacıyla Antalya, Alanya, Marmaris ve Bodrum'u öncelikli olarak tercih ettiği belirtilen raporda, havayolu ile sadece 45 dakikalık uçuş mesafesinin önemli bir avantaj olduğu kaydedildi. Raporda, kültür turizmi amacı ile ülkemize gelen İsrailli turistlerin de en çok İstanbul, Doğu Karadeniz ve Kapadokya bölgesine ilgi gösterdiği ifade edildi.

"Ortak tanıtım yapabiliriz"

İsrail turizm pazarını değerlendiren TÜROB Başkanı Timur Bayındır, iki ülkenin başta inanç turizmi alanında olmak üzere özellikle uzak destinasyonlarda ortak tanıtım kampanyaları yürütebileceğine işaret etti. Bayındır, şunları söyledi: "İsrail pazarında; Rize ile Batum ortak destinasyon, Kapadokya, Doğu Karadeniz, Şanlıurfa ve İzmir destinasyonu tanıtımı olumlu sonuçlar verecektir. İsrail-Türkiye arasında feribot seferlerinin Haifa-Antalya, Mersin, Alanya olmak üzere tekrar başlatılması turizm talebine olumlu katkı sağlayacaktır. Türk Hava Yolları'nın her gün 9, Pegasus'un ise her gün 3 adet, İstanbul-Tel Aviv karşılıklı uçuşu bulunması, İsrail'den Türkiye'ye gelecek olan ya da Türkiye üzerinden aktarma yapacak turistler için oldukça önemli bir ulaşım ve tercih avantajı oluşturuyor. İsrail pazarı ile ilgili fuarda yapılan ikili görüşmeler dikkate alınarak 2017 yılında ülkemize gelecek İsrailli turist sayısında artış trendinin süreceğini öngörüyoruz".

İsrailli turizmciler de umutlu

Öte yandan Timur Bayındır'ın başkanlığındaki TÜROB, Başkan Yardımcıları Müberra Eresin ve Armin Zerunyan, Genel Sekreter Hediye Güral Gür ve Genel Müdür İsmail Taşdemir'den oluşan heyetle fuarda yoğun temaslarda bulundu. TÜROB heyeti, İsrail Otelciler Birliği Başkanı Eli Gönen ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerini değerlendirdi. İsrail Otelciler Birliği Başkanı Eli Gönen, Türkiye'nin kendileri için çok önemli bir pazar olduğu mesajını vererek, "Bu yıl İsrail'den Türkiye'ye gidecek turist sayısında artış öngörüyoruz. Türk turistleri de ülkemize bekliyoruz" dedi.