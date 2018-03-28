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İsrail’den bir tehlikeli girişim daha

İsrail ordusu, Filistinli grupların çağrısıyla Gazze sınırında cuma günü başlayacak barışçıl "Büyük dönüş yürüyüşü" için 100 keskin nişancı görevlendirdi.

İsrailden bir tehlikeli girişim daha

28 Mart 2018 16:50

İsrail ordusu, Filistinlilerin cuma günü başlatacağı ve 6 hafta sürecek "Büyük dönüş yürüyüşü" için Gazze sınırında yüksek güvenlik önlemleri aldı. İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Askeri birimlerin tümünden özellikle de özel kuvvetlerden 100’den fazla keskin nişancı konuşlandırıldı. Hayati bir tehlike varsa, ateş açma yetkileri var” dedi.

Filistinli mültecilerin ülkelerine geri dönebilmesi için 30 Mart’ta Gazze-İsrail sınırında Filistinli grupların çağrısı üzerine “Büyük dönüş yürüyüşü” yapılması planlanıyor. Barışçıl yürüyüş, Hamas başta olmak üzere bir çok İsrailli grup tarafından destekleniyor.  

 

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