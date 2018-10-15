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İsrail'den Fransız devlet kanalına 'Gazze' baskısı

İsrail'den Fransız devlet kanalına 'Gazze' baskısı
İsrail'den Fransız devlet kanalına 'Gazze' baskısı

Fransız devlet kanalı France 2’de İsrail askerleri yüzünden bacağı kesilen genç Gazzelileri konu alan röportajın yayınlanmaması için İsrail Büyükelçiliği ve CRİF Fransız devlet kanalına baskı yaptı.

Fransız devlet kanalı France 2'de yayınlanması planlanan Gazze röportajları İsrail'in sansür baskısına konu oldu. Gazze'de İsrail askerleri tarafından yaralanan sivil gençleri konu alan ve 11 Ekim akşamı yayınlanması programlanan “Gazze, sakat bırakılan gençlik” röportajları İsrail Büyükelçiliği ve CRİF (Fransa'daki Yahudi Kurumları Temsilcileri Konseyi) tarafından sansür baskısına maruz kaldı. Fransız devlet kanalı France 2'de İsrail askerleri yüzünden bacağı kesilen genç Gazzelileri konu alan röportajın yayınlanmaması için İsrail Büyükelçiliği ve CRİF Fransız devlet kanalına baskı yaptı. 

Kanala mektup yazan İsrailli temsilciler röportaja tamamen yayın yasağı uygulanmasını talep etti. Gerekçe olarak röportajın “İsrail'e karşı nefret” tetikleyeceğini öne süren temsilciler röportajı objektif olmamakla suçladı. Devlet kanalının İsrail nefretine vesile olmaması gerektiğini söyleyen CRİF Başkanı Francis Kalifat Fransa'daki Yahudilere saldırılara sebep olabileceğini ifade etti. 

Fransa yurt dışı vatandaşlar vekili ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yakın arkadaşı Meyer Habib “İsrail düşmanlığı propagandasına karşı” çağrıda bulundu. İsrail'in Fransızca devlet kanalı i24News haberine göre ise, 10 Ekim günü yüze yakın Yahudi de kanalının binası önünde protesto ederek röportajın yayınlanmamasını talep etti. 

İçerisinde bacağını kaybetmiş ve yaralanmış genç Gazzelilerin ve İsrail ordu sözcüsünün röportajlarının bulunduğu programın baskılara rağmen yayınlanacağı öğrenildi.  

Özlem Kaplan

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