İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail, topraklarına 2 füze atıldığı gerekçesiyle Gazze'de Kassam Tugayları'na ait bazı mevzilere hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Hamas'a ait 3 mevzide bulunan 8 hedefe hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Açıklamada, söz konusu saldırıların Gazze'den İsrail'e 2 füzenin atılmasına karşılık düzenlendiği de kaydedildi.

Adraee, bir füzenin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini ve diğerinin ise açık alana düştüğünü söyledi.

Hamad Alnajjar