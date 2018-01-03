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İsrail’den skandal adım!

Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısı İsrail Parlamentosu Knesset'te yapılan ilk tur oylamasını geçti.

İsrailden skandal adım!

03 Ocak 2018 19:59

Filistinlilerin idam edilmesini öngören tasarı İsrail Parlamentosu Knesset'te ilk tur oylamaya sunuldu. Parlamentonun 120 üyesinden 52'si lehte oy kullanırken, 49 üye tasarıya karşı çıktı. Tasarının bir kanun haline gelebilmesi için parlamentoda yapılacak 3 tur oylamayı geçmesi gerekiyor.

Oylamadan önce konuşan İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, tasarıya tam destek verdiğini belirterek, katliam yapanların hayatlarını parmaklıklar ardında geçirmemesi gerektiğini ölüm cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi. 

Jeries Bassier

Etiketler: idam cezası, israil

 

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