Diğer
Kategoriler

İsrail'den vergi kararı

İsrail, Kudüs'teki kiliselere ait ibadethane olmayan gayrimenkullere vergilendirmeyi dondurma kararı aldı.

İsrailden vergi kararı

27 Şubat 2018 23:13

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, kiliselere ait ibadethane olmayan gayrimenkullere vergilendirme çözümü için Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi başkanlığında ilgili tarafların katıldığı profesyonel bir ekip oluşturulacağını bildirdi. Ekip, Maliye Bakanlığı, Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı'nın yanı sıra Kudüs belediyesinin temsilcilerini de içerecek.

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ekip tarafından gerçekleştirilen çalışma sürecinde hukuk danışmanlarının onayıyla vergi konusunun askıya alınacağı bildirildi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç