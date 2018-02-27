İsrail'den vergi kararı

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, kiliselere ait ibadethane olmayan gayrimenkullere vergilendirme çözümü için Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi başkanlığında ilgili tarafların katıldığı profesyonel bir ekip oluşturulacağını bildirdi. Ekip, Maliye Bakanlığı, Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı'nın yanı sıra Kudüs belediyesinin temsilcilerini de içerecek.

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ekip tarafından gerçekleştirilen çalışma sürecinde hukuk danışmanlarının onayıyla vergi konusunun askıya alınacağı bildirildi.