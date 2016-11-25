Kudüs dahil, 13 noktada çıkan yangına müdahale etmek için 2 asli bir yedek olmak üzere 3 adet THK yangın söndürme uçakları İsrail’e gitti.

İçişleri Bakanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan, İsrail’de 13 noktada çıkan yangına müdahale edildiğini söyledi. Atılgan, “En değerli varlıklarımızın başında ormanlarımız geliyor. Dolayısıyla THK ailesi olarak böyle bir mücadelenin içinde olmak ziyadesiyle mutlu ediyor. Dünyanın neresinde yangın olursa olsun, CL 215 Amfibik yangın uçaklarımız müdahale etme kabiliyetine sahiptir. Orman yangınlarıyla mücadele etmek ibadet gibidir. Pilotlarımız ve uçaklarımız bu işi büyük bir başarı ile yerine getirmektedir. İsrail’deki yangını duyduğumuz andan itibaren de İçişleri Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz ile iş birliği içine girerek hemen uçaklarımızı gönderdik” diye konuştu.

CL-215 yangın uçakları dün akşamdan itibaren İsrail’deki yangına müdahale ediyor. Bu sezonda 417 yangına müdahale ederek bir rekora imza atan ”Ateş Kuşları” yangın sönene kadar orada kalacak.

CL-215 Amfibik Yangın Söndürme Uçağı, 6 ton su taşıma kapasitesine sahip, 10-12 saniyede deniz ve göl üzerinden su alarak kısa sürede göreve hazır hale gelebilen, su yüzeyine kısa mesafeli iniş-kalkış yapabilen ve havada uzun süre kalabilen bir uçaktır" ifadesini kullandı.