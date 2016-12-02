Osmanlı Ocakları Basın Birimi’nin paylaştığı açıklamaya göre Uluslararası Osmanlı Ocakları Kurucu Başkanı Kadir Canpolat, “Dinde özgürlük dünyanın her yerinde olmalı ve herkes dinini özgürce yaşamalı. Dinlerin kutsallarına hem devletler hem de bireyler saygı göstermeli. Ezan Müslümanların kimliğidir. Biz Müslümanlar olarak, her dinin kutsallarına nasıl saygı duyuyorsak onlar da bizim kutsallarımıza saygı duymalı” dedi.

“İslam Aleminin nefretini kazanıyorlar”

Canpolat sözlerine şöyle devam etti: “İsrail böyle bir konuyu gündeme getirmekle Osmanlı Coğrafyası dahil tüm dünyadaki Müslümanların nefretini kazanmaktadır. Bu tür çabalar telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurur. Dünyanın nefrete değil; sevgiye ihtiyacı var. Cumhurbaşkanımızla yaptığı telefon görüşmesinde, 'tüm ifade ve din özgürlüğü konuları gibi bunların da hassasiyetle dikkate alınacağını' belirterek, 'ister Müslüman olsun, ister Hristiyan veya Yahudi, İsrail'in herkesin ibadet özgürlüğünü sağlamaya devam edeceğini' söyleyen İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin’den bu sözünü tutmasını bekliyoruz”.

“Bir dünya var; başka dünya yok. Müslümanlar uzayda mı yaşasınlar"

Müslümanlara bu dünyada yer yok mu? sorusunu soran Canpolat, ”Müslümanlar, sırf dini mensubiyetlerinden dolayı ötekileştirildiğini ifade etmek isterim. Ne yazık ki, Müslümanlara dünyanın birçok yerinde, hem de kendi topraklarında yaşama hakkı tanınmıyor. Filistin’de, Irak’ta, Suriye’de, Yemen’de Müslümanların uğradığı zulüm ortadadır. Dünyada Müslümanlara hem fiziken hem de manen yaşam hakkı tanımayacaklarsa, biz ne yapalım, Uzay’da mı yaşayalım sorusunu sordu ve İsrail’i bu konuda aklı selim olmaya davet ederek; umarım meclislerinden ezan yasağı ile ilgili böyle bir karar çıkmaz’’ diye konuştu.