İsrail'e kötü haber! BM'den kritik karar

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsrail’in, Gazze- İsrail sınırında yaşanan çatışmalarda orantısız güç kullanması sebebi ile bölgede ‘savaş suçu soruşturması’ yapmak üzere Filistin’e bir heyet gönderme kararı aldı. BM İnsan Hakları Konseyi’nin İşgal altındaki Filistin topraklarında kötüleşen insan haklarını değerlendirmek üzere özel oturum düzenlendi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra'ad al-Hussein’in uluslararası bir soruşturma çağrısı ile yapılan oylamada 29 ülke soruşturmaya destek vererek lehte oy kullandı, 2 ülke ret, 14 ülke çekimser oy kullanıldı.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını ve İsrail İşgalinin 70. yıl dönümünü protesto etmek için 14 Mayıs’ta Gazze- İsrail sınırında gösteri yapan Filistinlilere İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 63 kişi hayatını kaybetmiş binlerce kişi de yaralanmıştı.