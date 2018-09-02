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İsrail'in ablukasını kırmak için onlarca tekne Gazze Limanı’ndan yola çıktı

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan onlarca gemi Gazze Limanı’ndan Akdeniz’e doğru yola çıkarken, İsrail’in teknelere saldırısında açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.

İsrailin ablukasını kırmak için onlarca tekne Gazze Limanından yola çıktı

02 Eylül 2018 21:03

Filistinlilerin devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşleri gösterileri kapsamında, İsrail’in 11 senedir Gazze’ye uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan onlarca tekne 6’ıncı kez Gazze Limanı'ndan Akdeniz'e doğru yola çıktı. Tekneler ile Akdeniz’e doğru yola çıkanların arasında Gazze-İsrail sınırında gerçekleştirilen Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde sırasında yaralanan vatandaşların, üniversite öğrencilerinin ve bazı aktivistlerin bulunduğu öğrenildi.

24 Filistinli yaralandı 

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail Deniz Kuvvetleri Gazze Limanı’ndan yola çıkan Filistin teknelerine saldırdı. Gazze Balıkçılar Komiteleri Federasyonu Başkanı Zakaria Bakr ise, saldırılarda bir kişi açılan ateş sonucu yaralanırken, 24 kişi biber gazında etkilendi. Gazze’deki Büyük Dönüş Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi de, Filistinlilerin İsrail ablukası kalkıncaya kadar karada ve denizde gösterilere devam edeceklerini açıkladı.
Filistinlilerin Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Mart tarihinde başlayan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşleri gösterileri kapsamında yola çıkan tekneler, daha önce 5 kez İsrail askerlerinin engeline takılmıştı. İsrail yönetimi Gazze’yi 11 yıldır hava, kara ve denizden abluka altında tutuyor. İsrail Deniz Kuvvetleri ayrıca Gazze’deki balıkçıların Akdeniz'de 9 milden fazla açıklıkta balık tutmasına izin vermiyor.

Hamad Alnajjar
 

 

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