İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitha Naeh, Esenboğa Havaalanı'nda basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. İbranice konuşmaya başlayan Naeh, muhabirlerin İngilizce açıklama yapmasını istemesi üzerine açıklamasını İngilizce olarak sürdürdü. Büyükelçi Naeh, “Yapılacak çok fazla işimiz var. Türkiye’ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye ve İsrail, ihtiyaç anlarında birbirlerine yardım etme gibi bir tarihe sahip. Resmi olarak göreve başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu sıcak karşılama için herkese teşekkür ederim” dedi.

Bir muhabirin “Türkçe bildiğiniz söyleniyor, birkaç kelime söyleyebilir misiniz?” sorusuna ise Büyükelçi Naeh, “Bunu yapacak yeterince şansımız olacak” diye cevap verdi. Naeh, basın mensuplarına “Görüşürüz” diyerek havaalanından ayrıldı.

Türkiye ile İsrail arasında 2011 yılında yaşanan Mavi Marmara krizi sonrası Türkiye, İsrail’le ilişkileri ikinci kâtip seviyesine çekmişti. 6 yıl aradan sonra ilişkilerin normalleşme aşamasına gelmesiyle iki ülke karşılıklı büyükelçi atama kararı aldı. Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne Başbakan Danışmanı Kemal Ökem'in atandığı bildirilmişti. Büyükelçilerin karşılıklı olarak başkentlerin onayının ardından göreve en kısa sürede başlaması bekleniyor.

