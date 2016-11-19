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İsrail’in ezan sesini yasaklamaya yönelik girişimine sert tepki

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası BEM-BİR-SEN, ezan yasağı olarak bilinen yasa tasarısının İsrail meclisindeki yasama komisyonu tarafından onaylanarak meclise sevk etmesine sert tepki gösterdi.


19 Kasım 2016 09:34

İsrail'in Kudüs ve çevresinde camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören yasa tasarısıyla son dönemde gerginliği yeniden tırmandırmaya çalışmasına Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay yazılı bir açıklama yaparak tepkisini gösterdi. Turbay yaptığı açıklamasında Dünya üzerinde ezan sesinin hiçbir zaman kesilemeyeceğini ve ezanları susturmaya da kimsenin gücü yetmeyeceğini belirterek İsrail’in islamofobilikten kurtulması gerektiğini söyledi. Söz konusu yasa tasarısının dini ve tarihi hakları, kutsalları koruma altına alan uluslararası kanun ve sözleşmelere de aykırı olduğunu vurgulayan Turbay, başta İslam ülkeleri olmak üzere uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerine de "camilere yönelik saldırı ve ihlalleri durdurmak için harekete geçmeleri" uyarısında bulundu.

‘Gürültü yaparak insanları rahatsız ettiği’ iddiasıyla ezanın yasaklanmasını öngören yasanın İsrail Meclisine sevk edilmesinin ateşle oynamakla eşdeğer olduğuna değinen Turbay, “Tasarının yasama komisyonunda onaylanarak İsrail meclisine sevk edilmesini çok tehlikeli adımlar olarak görüyoruz. Türkiye’de yaşayan Yahudi dinine mensup insanları ibadete davet eden çan sesi de aynı şekilde yasaklansaydı acaba İsrail hükümetinin tutumu ne olurdu? Ezan, sadece dini bir uygulama değil, yıllardır zulme maruz kalan Mazlum Filistin halkının kültür ve medeniyetinin en önemli sembollerinden biridir. Ezanın yasaklanması dünya coğrafyasında yaşayan milyarlarca Müslüman’ın kutsallığının ayaklar altına alınmasıyla eşdeğerdir. Kaldı ki Türk milleti asırlardır farklı dinlere mensup milletlerin ibadetlerine hiçbir zaman müdahale etmemiş, bilakis her türlü kolaylığı sağlamıştır. İsrail’in dayatma ve baskılarla ırki yaklaşımları bardağı taşırmak üzeredir. Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlar, Mavi Marmara katliamı, son olarak ezan sesinin yasaklanmaya çalışılması İsrail’in kötü yüzünü bir kez daha sergilemiştir. Korku duvarlarını asırlardır yıkamayan, ancak tüm dünyaya mağdur edebiyatı yapan İsrail, ‘islamofobiliğe tutulmuş vaziyettedir” ifadesini kullandı. 

Etiketler: ezan sesi, israil


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