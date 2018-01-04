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İsrail’in idam cezası yasa tasarısına AB’den tepki

İsrail Parlamentosu Knesset’te dün ilk tur oylamasında kabul edilen Filistinlileri idam cezasıyla yargılayacak yasa tasarısına Avrupa Birliği’nin İsrail misyonu tepki gösterdi.

İsrailin idam cezası yasa tasarısına ABden tepki

04 Ocak 2018 17:54

Oylamadan birkaç saat sonra sosyal paylaşım sitesi üzerinden Knesset’e tepki gösteren Avrupa Birliği misyonu, idam cezasının uygulanamaz olduğunu savundu. Avrupa Birliği’nin İsrail misyonu, sosyal paylaşım sitesi üzerinden, “Ölüm cezası insan onuru ile bağdaşmaz. İnsanlık dışı ve onur kırıcı muameleyi teşkil eder. Caydırıcı gücü kanıtlanmadı. Yargı hataları geri döndürülemez ve ölümle sonuçlanır” açıklamasıyla Knesset’in kararına tepki gösterdi. Bu açıklamadan sonra bir açıklama daha yapan Avrupa Birliği’nin İsrail misyonu, “Dünya çapında, idam cezasını kaldıran ülkelerin bu adımı memnuniyetle karşılanıyor ve bu sayede, dünya ülkelerinin üçte ikisinden fazlası kanunlarında ve uygulamalarında idam cezasını kaldırmıştır” ifadelerini kullandı.
Knesset’te yapılan ilk tur oylamasında, parlamentonun 120 üyesinden 52'si lehte oy kullanırken, 49 üye tasarıya karşı çıktı. Tasarının bir kanun haline gelebilmesi için parlamentoda yapılacak 3 tur oylamayı geçmesi gerekiyor. Avrupa Birliği tarafından yapılacak resmi açıklama merakla bekleniyor. Oylama öncesi, Knesset’te yaptığı konuşmada, idam kararının doğru bir adım olacağını savunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu kararın “terörist” diyerek tanımladığı Filistinlileri eylemlerinden caydıracağını iddia etti. Netanyahu, ayrıca idamı uygulayacak kanunun olağanüstü durumlarda devreye gireceğini belirtti. Kanuna karşı çıkan Siyonist Kamp milletvekili Nachman Shai, idam edilenlerin kahraman olacaklarını ifade ederek, tasarıyı kabul etmediklerini bildirdi.

Avigdor Liberman’ın Yisrael Beytenu tarafından 2015 yılında ilk kez hazırlanan ve Knesset’e sunulan yasa tasarı, o dönemde ilk turda, 6 evet ve 94 hayır ile kabul edilmemişti. Ancak 2015 yılında yapılan genel seçimlerde seçim malzemesi olarak kullanılan yasa tasarısı, revize edilerek uzun bir aradan sonra tekrar Knesset’in oylamasına sunulmuş oldu.
İsrail’de idam cezası resmi olarak, 2 kez uygulandı. Birincisinde, 1948 yılında Meir Tobianski isimli rütbeli askerin vatanda ihanet suçlamasıyla kurşuna dizildi. İkincisi ise, İkinci Dünya Savaşı suçlularından Adolf Eichmann’ın 1962 yılında asılarak idam edilmesi sonuçlandı. 

Cafer Yıldırımer
 

Etiketler: idam, israil

 

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