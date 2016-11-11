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İsrail’in vergi cezası kestiği Türk şirketi isyan bayrağı açtı

İsrail'de yaptığı önemli inşaat projeleriyle adından söz ettiren Türk inşaat şirketinin sahibi Ahmet Reyiz Yılmaz, İsrail hükümeti tarafından şirketine kesilen vergi cezasına tepki göstererek, "İsrail bize zulmediyor. Birisi dur desin artık" dedi.

İsrailin vergi cezası kestiği Türk şirketi isyan bayrağı açtı

11 Kasım 2016 11:23

İsrail'de inşaat sektöründe önemli projelere imza atan Türk şirketine İsrail hükümeti tarafından vergi cezası kesilmesi üzerine şirket sahibi Ahmet Reyiz Ylmaz isyan bayrağı açtı. Vergi cezasına tepki gösteren Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım beklediklerini ifade ederek, "Başbakan Binali Yıldırım'dan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm kurumları ile İsrail devletine gerekli uyarı ve yazıları yazmasına rağmen İsrail hükumeti ne Savunma Bakanlığımızın ne de Maliye Bakanlığımızın resmi yazılarını dikkate almayarak Türk devletine karşı ciddiyetsiz bir tavırla hareket ediyor. Bu durumu ne 23 yıl İsrail ülkesinde iş yapan bir Türk müteşebbis ne de bir Türk vatandaşı olarak kabul etmemiz mümkün olamaz" dedi. 

Yılmaz, İsrail'in Mavi Marmara nedeniyle verdiği tazminatı Türkler'den tahsil etmek istediğini savunarak, "İsrail verdiği tazminatı Türkler'den tahsil etmek istiyor. Durum bu kadar nettir. İsrail hükümetinin Türk şirketinden talep ettiği 40 milyon dolar geçmişe dönük ilave uyduruk vergi talebi tamamen hukuk dışıdır. Türk şirketinden bugün istenen bu uyduruk vergi konusunda İsrail hükümetinin mahkeme huzurunda muafiyet beyanı var. Bunun dışında Türkiye Cumhuriyeti devletinin Maliye Bakanlığının Türkler'den istenen bu haraç vergisinin alınamayacağı konusunda gerekçeli kararı var. İsrail hükümeti bu tavrını kontrol etmelidir. Yaşananlar hukukla izah edilemeyecek işlerdir" ifadelerini kullandı.

"Benim muhatabım mahkeme değil, İsrail hükümetidir"
Ünlü iş adamı Yılmaz, muhatabının mahkeme olmadığını belirterek, "Benim muhatabım mahkeme değil İsrail hükümetidir. İsrail hükümeti 2003 yılından bu yana benim şirketimle özel izinler ve muafiyet çerçevesinde çalışmıştır. Aradan geçen 12 yıl sonunda bizi kendi işleri görüldükten sonra Türk tarafına borçları ödendikten sonra bir maliye katibi ve yetkisiz bir yerel mahkeme ile muhatap etmek isteyip, firmamızdan devlet gücü ile zoraki haraç almaya çalışmaları kabul edilebilir, akılla izah edilebilir bir durum değildir. Netanyahu hükümeti çok ayıp ediyor. Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için adım atan İsrail hükümeti ve inisiyatif alan Sayın Başbakan Netanyahu bu konuya muhakkak suretle sahip çıkmalı ve konuyu iki ülke ilişkileri çerçevesinde haklı bir çözüme kavuşturmalıdır. Yapılan işlem hukuksuzdur. Yetkisiz mahkemenin Türkiye’den bakanlıklardan gelen yazıları dosyaya dahi almaması tamamen bir husumet ve intikam hırsı ile hareket edildiğini göstermektedir. Ayrıca Türk devletine karşı yok muamelesi yapılıyor olması da İsrail-Türkiye ilişkilerinin geleceği açısından da talihsizliktir" dedi. 

Etiketler: vergi cezası


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