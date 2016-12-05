Diğer
Kategoriler

İsrail’in yasa tasarısına ezanlı tepki

Başkent’te Kubbe Platformu üyesi bir grup genç, İsrail’in “ezanı yasaklayan” yasa tasarısını İsrail Konutu önünde protesto etti.

İsrailin yasa tasarısına ezanlı tepki

05 Aralık 2016 18:23
İsrail’in yasa tasarısına ezanlı tepki - Tıkla İzle

Başkent’te İsrail Konutu önünde toplanan Kubbe Platformu üyesi bir grup, İsrail’in “ezanı yasaklayan” yasa tasarısını ezan okuyarak protesto etti. Ellerinde “Sizi rahatsız etmeye geldik” yazılı dövizler taşıyan grup adına açıklama yapan Kubbe Platformu Genel Koordinatör Yardımcısı Ferhat Bayhan, “İsrail’de 'ezanın yasaklanması yasa tasarısı' olarak bilinen ve İsrail Meclisinde görüşülecek olan yasa tasarısı tüm dünya Müslümanlarının gündemini meşgul etmektedir. Buradan görevine yeni başlayan İsrail’in Türkiye Büyükelçisi'ne de hangi topraklara geldiğini hatırlatarak hoş geldin diyoruz. Yeni Büyükelçi şunu unutmamalıdır; yeryüzü İslam’ındır, Kudüs İslam’ındır, Allah’ın yardımı bizimledir, Tüm kafirler İslam’a karşı birleşse de İslam’ı yenemeyeceklerdir” dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından grup olaysız şekilde dağıldı.  

Uğur Kan Yüksek

Etiketler: ezanlı tepki, İsrail’in yasa tasarısı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç