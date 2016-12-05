Başkent’te İsrail Konutu önünde toplanan Kubbe Platformu üyesi bir grup, İsrail’in “ezanı yasaklayan” yasa tasarısını ezan okuyarak protesto etti. Ellerinde “Sizi rahatsız etmeye geldik” yazılı dövizler taşıyan grup adına açıklama yapan Kubbe Platformu Genel Koordinatör Yardımcısı Ferhat Bayhan, “İsrail’de 'ezanın yasaklanması yasa tasarısı' olarak bilinen ve İsrail Meclisinde görüşülecek olan yasa tasarısı tüm dünya Müslümanlarının gündemini meşgul etmektedir. Buradan görevine yeni başlayan İsrail’in Türkiye Büyükelçisi'ne de hangi topraklara geldiğini hatırlatarak hoş geldin diyoruz. Yeni Büyükelçi şunu unutmamalıdır; yeryüzü İslam’ındır, Kudüs İslam’ındır, Allah’ın yardımı bizimledir, Tüm kafirler İslam’a karşı birleşse de İslam’ı yenemeyeceklerdir” dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

Uğur Kan Yüksek